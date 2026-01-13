Nigrán se apunta al compostaje comunitario

El compostaje se reducía hasta ahora al sistema individual en Nigrán con algo más de 700 composteros pensados para una familia repartidos entre otros tantos hogares del municipio. El Concello ha decidido dar ahora el salto al comunitario con la instalación de cuatro puntos en los que reciclar los restos orgánicos que no solo favorecerán la perseguida reducción de residuos sólidos urbanos, sino también la sensibilización acerca de los beneficios de este tipo de gestión ciudadana de los desechos entre los más pequeños.

Los contenedores en los que se hará el compost están ubicados en puntos estratégicos: dos de ellos en las huertas urbanas de A Ramallosa —en la plaza Carlos Casares— y del parque Vázquez Grela y en los recintos de los dos colegios que disponen de cocina, el Humberto Juanes y el Centro de Educación Especial (CEE) de Panxón.

El Ayuntamiento ha invertido un total de 17.700 euros en los cuatro composteros comunitarios, que ofrecen una capacidad de 1.200 litros cada uno. El proyecto ha incluido charlas por parte de personal cualificado en los centros educativos del municipio para concienciar a las nuevas generaciones de la importancia de reciclar la materia orgánica y para explicarles cómo hacerlo correctamente.

«A elección da ubicación foi atendendo aos lugares públicos que máis restos orgánicos producen, só no Humberto Juanes se cociña para máis de mil crianzas», explica el alcalde, Juan González, que incide en que el personal de la coooperativa Somos Terra, encargada de las huertas urbanas municipales, se ocupará de la gestión de estos composteros.

Según las estimaciones realizadas, el 43% de los desperdicios que se generan son orgánicos, lo que supondría una media de 8 toneladas diarias en el término municipal de Nigrán. «Levamos anos tratando de instaurar na poboación a cultura da compostaxe, algo que no rural se practica de maneira natural nas hortas e que queremos que se estenda aos núcleos urbanos», explica el regidor, quien destaca que «a compostaxe forma parte da denominada economía circular e dunha das estratexias locais para o desenvolvemento dos obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS), e Nigrán quere ser un referente neste aspecto, por iso se irán instalando composteiros comunais en cada parroquia».

«Só o 10 % do que se bota nun composteiro se transforma en compost. E isto require entre 4 e 6 meses», subliñan desde Somos Terra, además de recordar que por cada hectárea de monte quemado la tierra pierde 11 toneladas de materia orgánica, por lo que el compost resulta especialmente útil para recuperar estos terrenos. «Pensemos nos incendios de 2017 en Nigrán e no convinte que resulta dispor de compost para rexenerar espazos», reflexiona González.