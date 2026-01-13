El CPI Cova Terreña de Baiona estrena biblioteca

La delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participaron ayer en la inauguración de la nueva biblioteca del CPI Cova Terreña de Baiona, que a través del Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares de la Xunta de Galicia pudo acometer obras de renovación y ampliación.

La Consellería de Educación invirtió en estas instalaciones más de 23.000 euros, un presupuesto con el que pudo renovar el mobiliario y la tarima. La biblioteca se amplió añadiendo el aula anexa, mientras que el espacio para la radio ocupa parte del actual aseo-vestuario masculino que estaba pegado a la biblioteca.

Con motivo de la reinauguración, el centro organizó un mes cargado de actividadespara mostrar el nuevo espacio a las familias.