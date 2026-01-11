El Val Miñor ya tiene observatorio de estrellas

El turismo astronómico está de moda y hasta existe una certificación de destinos «starlight» —luz de las estrellas en inglés— avalado por la UNESCO para difundir la ciencia que estudia los astros y sus leyes y promover el cuidado de los espacios libres de contaminación lumínica. La comunidad de montes de Couso ha querido aportar su grano de arena a este movimiento que pone en valor el cielo nocturno, no solo para la investigación sino también como patrimonio científico, cultural y ambiental que transmitir a las próximas generaciones. Y para ello ha creado el primer observatorio de estrellas del Val Miñor en su punto más alto: el mirador de Pousada das Ovellas.

Con algo más de 400 metros de altitud, el espacio se ubica en una de las cimas de la comarca, desde donde durante el día pueden observarse las Rías Baixas al completo, incluso la de Arousa en las jornadas más soleadas, así como todo el Val Miñor y una vista de Portugal. Allí se ubica además el observatorio de aves que los comuneros crearon el pasado verano e incluso un singular banco. «En todas partes hai un mellor banco do mundo, nós temos o de namorar», explica su presidente, Xosé Antón Araúxo.

Visitantes manejan el planisferio estelar en el mirador de Pousada das Ovellas. / /

Un lugar idóneo también para contemplar por la noche la panorámica que ofrece la cúpula celeste, donde apenas estorban las luces de los núcleos de población. De ahí que la entidad reconocida por la ONU por su uso multifuncional del monte y estudiada por la universidad de Harvard haya incorporado a su amplio abanico de actividades de ocio la astronómica. «Tiñamos un espazo cunhas vistas espectaculares no que xa fixeramos rutas de observación de estrelas con éxito e pareceunos interesante ofrecer este novo servizo», explica Araúxo.

El mapa de estrellas que ofrece el planisferio de Couso. / /

Quien lo visite no necesitará de ningún experto en la materia para localizar las constelaciones. El espacio dispone de un planisferio de estrellas, un aparato que enseña cuáles son las que están visibles cada noche con solo mover sus discos al día y mes correspondiente. Un buen plan de divulgación científica que permitirá «humanizar o monte e evitar incendios polo efecto disuasorio», añade el representante de los comuneros.