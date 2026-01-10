Monteferro se convierte en set de rodaje
Atresmedia y Portocabo graban la serie policíaca «Ágata y Lola»
Cien por cien rodada en Vigo y alrededores y protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, la próxima apuesta de Atresmedia para el «prime time» se titula «Ágata y Lola» y su rodaje se desplegó ayer en la cima de Monteferro.
El entorno del Monumento a la Marina Universal fue escenario de varias tomas de esta serie en la que colabora la productora gallega Portocabo y que constará de ocho episodios de cincuenta minutos cada uno.
La grabación arrancó en octubre en céntricas calles de la ciudad olívica y continúa ahora en localizaciones del área como esta de Nigrán. Espacios en los que se desarrollará la trama policíaca que gira en torno a la alianza de dos mujeres: Lola Castro (Eva Martín), inspectora empática e impulsiva del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo, y Ágata Díaz (Mireia Oriol), una joven policía a la que diagnostican autismo.
Completan el reparto caras conocidas del audiovisual gallego como Xosé A. Touriñán, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Xoán Fórneas o Eva Fernández, además de intérpretes del panorama nacional como Antonio Garrido, Francis Lorenzo, Berta Vázquez o Juanjo Puigcorbé.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos