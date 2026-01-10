Monteferro se convierte en set de rodaje

Cien por cien rodada en Vigo y alrededores y protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, la próxima apuesta de Atresmedia para el «prime time» se titula «Ágata y Lola» y su rodaje se desplegó ayer en la cima de Monteferro.

El entorno del Monumento a la Marina Universal fue escenario de varias tomas de esta serie en la que colabora la productora gallega Portocabo y que constará de ocho episodios de cincuenta minutos cada uno.

La grabación arrancó en octubre en céntricas calles de la ciudad olívica y continúa ahora en localizaciones del área como esta de Nigrán. Espacios en los que se desarrollará la trama policíaca que gira en torno a la alianza de dos mujeres: Lola Castro (Eva Martín), inspectora empática e impulsiva del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo, y Ágata Díaz (Mireia Oriol), una joven policía a la que diagnostican autismo.

Completan el reparto caras conocidas del audiovisual gallego como Xosé A. Touriñán, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Xoán Fórneas o Eva Fernández, además de intérpretes del panorama nacional como Antonio Garrido, Francis Lorenzo, Berta Vázquez o Juanjo Puigcorbé.