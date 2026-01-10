Gondomar crea una estación de mantenimiento de bicis pública

Un pionero servicio público de mantenimiento y limpieza de bicicletas funcionará en las próximas semanas en Gondomar. El Concello invierte 26.000 euros en la creación de una estación de uso libre para las y los amantes de las rutas a pedal, para que dispongan de un lugar donde poner a punto sus vehículos de dos ruedas. Se trata de «un paso más» en la apuesta del gobierno municipal por la «movilidad sostenible», explica el alcalde, Paco Ferreira.

Y es que Gondomar, subraya el regidor, es un municipio con un amplio parque de bicicletas y una arraigada cultura ciclista, «tanto en el ámbito deportivo como recreativo, con la presencia de varios clubes y ciclistas federados». Según el Barómetro de la Bicicleta elaborado por la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la media estatal ronda las dos bicicletas por hogar, «lo que permitiría estimar que en Gondomar podrían superarse las 14.000», según estima el gobierno municipal, «en torno a 10.000 de ellas de uso habitual».

La intención de este proyecto es, explica Ferreira, facilitar que aquellas bicis que estén en mejores condiciones se utilicen en mayor medida, pero sobre todo «fomentar que aquellas personas que las tienen en desuso en casa se animen a recuperarlas, acondicionarlas y volver a utilizarlas promoviendo así hábitos de vida saludable y movilidad sostenible».

El nuevo espacio estará ubicado en el área deportiva de As Cercas y permitirá a los y las usuarias lavar las bicis, especialmente al regreso de sus itinerarios por carretera o monte, inflar ruedas o realizar reparaciones básicas, indica el regidor, «dando respuesta a las necesidades reales de las personas que utilizan este medio de transporte de forma habitual».

Equipamiento

Para ello, la estación contará con equipamientos como un lavado específico para bicicletas, además de dos postes de reparación dotados de herramientas básicas y bomba de aire para facilitar pequeños arreglos y ajustes. El espacio se completará con dispositivos de inflado de ruedas que permitirán hinchar y también comprobar la presión de manera rápida y sencilla.

Se trata, según recalca el alcalde, de una medida más de las que el Concello de Gondomar desarrolla para la promoción de la movilidad activa y del uso de la bicicleta como medio de transporte o para la práctica deportiva y las actividades de ocio. «Con este nuevo servicio, queremos facilitar el uso de la bicicleta. Apostamos por un municipio más saludable, sostenible y accesible, donde cada vecino y vecina pueda disfrutar de la bicicleta de forma cómoda y segura», concluye el alcalde.

La iniciativa será financiada con fondos municipales y con ayudas del programa +Provincia de la Diputación y de l Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Galicia Suroeste.