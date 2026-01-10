Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El colegio Cova Terreña inicia el año con biblioteca ampliada

Programa un mes de actividades culturales para mostrar el espacio a alumnos y familias

El taller de esta semana en la biblioteca del Cova Terreña.

REDACCIÓN

Baiona

Un taller de fabricación de papel, escritura con pluma y lacrado para el alumnado de Primaria sirvió al colegio público Cova Terreña de Baiona para reinaugurar estos dos días de regreso de las vacaciones navideñas la biblioteca escolar recién ampliada. El centro educativo organiza un mes cargado de actividades con la intención de mostrar el espacio a las familias.

Este lunes, día 12, tendrá lugar un acto oficial de inauguración. El martes está previsto un cuentacuentos y el miércoles, el autor y director de Xerais, Fran Alonso, hablará de su obra «Poetízate» con los estudiantes de 2º de ESO. La semana que viene habrá cine y un taller de lettering. La escritora y periodista María Xosé Porteiro participará en el club de lectura de adultos sobre su obra «Sándalo, el día 29 de enero. El día 30 está prevista una lectura compartida en la sala.

