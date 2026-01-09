Sabarís reestrena su plaza tras un año de obras

Lo que iban a ser seis meses de obras para modernizar y dotar de accesibilidad la histórica plaza de Victoria Cadaval de Sabarís se han duplicado y ha sido necesario un año para culminar al fin la ejecución del proyecto contratado a la constructora Oresa por cerca de medio millón de euros, financiados en su mayoría por la Diputación de Pontevedra. Aunque todavía no está terminado, el espacio ha sido abierto estas navidades al uso público, explica el concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, para que le gente pudiera disfrutarlo» y aprovechar la actividad de estas fechas.

«Está al 99%» y todavía no ha sido entregado oficialmente por la constructora al Ayuntamiento, señala el edil. Solo faltarían detalles como la puesta en funcionamiento de los chorros de agua, cuya preinstalación está realizada a falta de la conexión, entre otras cuestiones técnicas para que el espacio esté rematado. Pero el gobierno municipal prefirió adelantar la apertura para poder adornar así la plaza para la Navidad.

Los trabajos se demoraron inicialmente por los hallazgos históricos. Y es que el proyecto incluía un exhaustivo control arqueológico, dado que se trata de un lugar en el que hay actividad comercial documentada desde hace siglos que se mantiene en la actualidad en el tradicional mercadillo de los lunes. Los operarios destaparon así un tramo de la calzada medieval junto al puente sobre el río Groba, que fue Camiño Real, la principal vía de comunicación de la zona en la Edad Media, que ha quedado parcialmente al descubierto.

Los retrasos continuaron después por otras causas y la constructora solicitó varias moratorias por falta de personal para finalizar los trabajos en el tiempo exigido. La plaza luce al fin remozada a la espera de que se inicie la reforma del vial anexo con el proyecto de humanización del tramo pendiente de Julián Valverde y Porta do Sol, en proceso de licitación pública.

