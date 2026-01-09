Recuperan el Certamen de Coplas de Entroido de Gondomar

La Asociación Cultural Centáurea de Gondomar recupera su Certamen de Coplas de Entroido de Gondomar, que se celebrará el 8 de febrero, «Domingo Corredoiro», a partir de las 12 horas, en la parroquia de Vincios. Si hace bueno se celebrará en la finca de la antigua rectoral, y si el tiempo no acompaña, en el interior del Centro Cultural. La razón del traslado del evento a Vincios es, según la Asociación, la falta de confirmación por parte del Concello de Gondomar de la disponibilidad de un espacio municipal para su celebración.

El tema de las coplas es libre y las letras tendrán que ser íntegramente en gallego. El jurado valorará el ingenio, el humor y el sentido crítico de las letras, la puesta en escena y la composición y acompañamiento musical de las coplas. El grupo ganador recibirá, además de un regalo y un diploma acreditativo, las risas y el reconocimiento de todas las personas presentes en el certamen.

Desde la Asociación Cultural Centáurea trasladan su agradecimiento a las directivas del Centro Cultural y de la Comunidad de Montes por la cesión de sus espacios para la realización del evento. Asimismo, indican que las bases para participar en el certamen están publicadas en su perfil de Facebook y que el plazo para solicitar la inscripción abarca desde el 15 al 30 de enero.