Nigrán ofrece una charla para dar a conocer el Servicio de Atención Temprana
Será mañana a las 17.00 horas en el Auditorio, con servicio de ludoteca
El Concello de Nigrán y la Federación Anpas del Val Miñor (Favalmi) organiza mañana, sábado, una charla para dar a conocer el Servicio de Atención Temprana y su importancia. El encuentro está dirigido a las familias, profesorado y representantes institucionales, con el objetivo de explicar como funciona este servicio en Nigrán y resolver las sudas sobre el acceso, intervenciones y apoyo a las familias. La charla será impartida por Inés Marcorte, psicóloga y coordinadora del Servicio de Atención Temprana de Nigrán.
Este se ubica desde sus inicios en la antigua Escuela de Niñas de Ceán y forma parte de la Red Galega de Atención Temperá. Cuenta con una psicóloga, un logopeda y un fisioterapeuta. En un 31% de los casos, los niños y niñas acuden a más de una especialidad. El servicio lleva atendido a más de 160 familias desde su adjudicación en 2024 y actualmente son 47 las familias de Nigrán que ya no tienen que desplazarse a Vigo para que sus hijos e hijas reciban este tipo de cuidados.
La charla comenzará a las 17 horas en el Auditorio de Nigrán y para facilitar la participación habrá servicio de ludoteca, con reserva previa, de 16.30 a 19.30 horas, en el local anexo al Concello. La reserva puede hacerse por WhatsApp al 665.012.419.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota