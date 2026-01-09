Nigrán ofrece una charla para dar a conocer el Servicio de Atención Temprana

El Concello de Nigrán y la Federación Anpas del Val Miñor (Favalmi) organiza mañana, sábado, una charla para dar a conocer el Servicio de Atención Temprana y su importancia. El encuentro está dirigido a las familias, profesorado y representantes institucionales, con el objetivo de explicar como funciona este servicio en Nigrán y resolver las sudas sobre el acceso, intervenciones y apoyo a las familias. La charla será impartida por Inés Marcorte, psicóloga y coordinadora del Servicio de Atención Temprana de Nigrán.

Este se ubica desde sus inicios en la antigua Escuela de Niñas de Ceán y forma parte de la Red Galega de Atención Temperá. Cuenta con una psicóloga, un logopeda y un fisioterapeuta. En un 31% de los casos, los niños y niñas acuden a más de una especialidad. El servicio lleva atendido a más de 160 familias desde su adjudicación en 2024 y actualmente son 47 las familias de Nigrán que ya no tienen que desplazarse a Vigo para que sus hijos e hijas reciban este tipo de cuidados.

La charla comenzará a las 17 horas en el Auditorio de Nigrán y para facilitar la participación habrá servicio de ludoteca, con reserva previa, de 16.30 a 19.30 horas, en el local anexo al Concello. La reserva puede hacerse por WhatsApp al 665.012.419.