Nigrán aprueba el proyecto para regenerar la Fonte da Ramallosa

La junta local del gobierno de Nigrán ha aprobado el proyecto para acometer las obras de regeneración y mejora de los problemas de inundaciones en el entorno de A Ramallosa, una vez recibidas todas las autorizaciones sectoriales de este espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Concello y la Asociación de Desarrollo Galicia Suroeste Eurural han colaborado estrechamente en la redacción del proyecto de esta intervención, que además de mejorar cuestiones ambientales y estructurales de la bajada a la Fonte da Ramallosa, en el margen derecho de la Foz do Miñor, también supondrá una mejora estética para este entorno de valor paisajístico, recreativo y ecológico.

El alcalde de Nigrán, Juan González, y la presidenta de Eurural y alcaledsa de Tomiño, Sandra González, visitaron la zona de intervención acompañados por el representante institucional del Xeodestino 2025 y alcalde de Pazos de Borbén, Luciano Otero. Concretamente, la intervención consistirá en la rehabilitación de una zona del paseo marítimo, donde se garantizarán las condiciones de seguridad y confort para las personas usuarias, repercutiendo una mejora estética que dará todavía más valor al entorno.

Asimismo, contempla el desmontaje de la barandilla de acero, la demolición del forjado de losa y pavimentos existentes, el lavado y saneamiento de los muros y la retirada y recolocación del banco existente. También se actuará a nivel superior con la remodelación del pavimento con materiales que permitirá la visión de la parte inferior donde se encuentra la antigua fuente, con una combinación de madera, acero y cristal, y recolocación de barandilla y banco que crearán un mirador del que podrán disfrutar todas las personas usuarias de este espacio.

A mayores, se instalará un sistema de balizamiento con iluminación LED que ayude a garantizar la seguridad, utilizando diferentes colores de aviso para los momentos en los que el espacio sea inundado por las mareas, y también se dotará un sistema de drenajes tanto para aguas como para depósitos de sedimentos.