Maratón de rondallas en Gondomar

Emoción y música en el XLIII Certamen de Rondallas de Gondomar, el más veterano de este tipo de eventos en el área de Vigo. Música tradicional gallega, pero también versiones de temas populares y clásicos, llenaron las calles del municipio durante toda la jornada.

Cuando aún el sol no lucía sobre Gondomar, la Rondalla de San Martiño de Ventosela (Redondela) hacía su aparición por la rúa Eduardo Iglesias para recorrer Ángel Urzáiz y desembocar en la emblemática plaza de Paradela, donde tuvo lugar la interpretacion destacada de cada rondalla.

Desde ese momento y hasta pasadas las 12.00 horas, cuando ya miles de personas abarrotaban las calles, actuaron también las rondallas de Santa Eulalia de Atios (Porriño), Pontellas (Porriño), Helios de Bembrive (Vigo), Galiñeiro de Vincios (Gondomar) y Merced de Chaín (Gondomar).

Cada vez que una rondalla llegaba al punto de actuación, saludaba a la anterior mediante un ancestral choque de banderas, un ritual que recuerda a la procesión de As Pascuillas da Franqueira y a otros momentos solemnes heredados de la antigüedad.

Entrega de distinciones

Al mediodía tuvo lugar uno de los momentos más esperados de la jornada: la entrega de distinciones, un homenaje del Concello a personas que, a lo largo de los años, han mantenido viva la tradición. Fueron reconocidos Manuel Rial, Pirri, y Secundino Cambra, de Chaín; Casimiro Rodríguez y Crisanto Figueroa, de Vincios; y Justo Figueroa, de O Freixo, a título póstumo. Todos ellos recibieron los títulos de rondalleiro o abanderado mayor del XLIII Certamen de Rondallas de Gondomar, junto con diplomas enmarcados entregados por el alcalde, Paco Ferreira.

El acto contó con la presencia del actor Carlos Blanco, uno de los intérpretes destacados de la película «Rondallas», estrenada el pasado 1 de enero en las salas españolas. Blanco se refirió a su participación en el filme como «un regalo de Reis» y agradeció a las agrupaciones su apoyo al equipo de la película. Con su habitual tono humorístico, señaló que, tras interpretar a un abanderado, «a mili viume moi ben» y bromeó asegurando que no quiere que vuelva el servicio militar, pero sí «pedir a rondalla obrigatoria».

Alba Villar

En su intervención, el alcalde agradeció la labor de todas las personas reconocidas, mencionando de forma individual a cada una de ellas. También tuvo palabras de reconocimiento para todos los rondalleiros y rondalleiras participantes, con especial mención a los de Chaín y Vincios, de quienes dijo: «Sodes un tesouro que Gondomar ten que gardar moi ben; sodes un valor material e inmaterial sen parangón, sodes, sen dúbida, un orgullo».

Tras el acto de las distinciones, aún en horario matinal, volvieron a actuar las rondallas de Chaín, Torroso (Mos), Parada de Miñor (Nigrán) y Santiago de Guizán (Mos). El evento hizo una pausa para comer y, ya por la tarde, continuaron las actuaciones de Airiños da Lagoa (de Val Miñor), Herville (Mos), O Mosteiro de Pexegueiro (Tui), Valadares (Vigo), San Mamede de Zamáns (Vigo), Santa Eulalia de Mos, Santa María do Porriño y Beade (Vigo), manteniendo el mismo recorrido y formato de la mañana.

El certamen contó con la presencia de miles de personas a lo largo de la jornada. Por la tarde, el regidor Paco Ferreira valoró la espectacularidad del evento y anunció que el Concello seguirá trabajando para que este evento sea declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Recordó que el expediente se encuentra en la Xunta desde hace tres años y que en esta edición asistieron observadores para conocer de primera mano el desarrollo, con el objetivo de que las rondallas sean declaradas Bien de Interés Cultural y que el certamen obtenga el reconocimiento turístico.

Ferreira subrayó además que no existe en Galicia otro certamen de rondallas que discurra por las calles, a cielo abierto, y que mantenga el intercambio ritual de banderas entre agrupaciones, «un lenguaje propio, con normas propias, que no se da en ningún otro lugar». «Gondomar é o centro e a capital das rondallas de Pontevedra, sen lugar a dúbidas», concluyó.