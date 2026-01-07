Investigado un octogenario por disparar a una vaca que pastaba al lado de su casa en Baiona

La Guardia Civil investiga a un vecino de Baiona, de 81 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal y de un delito de lesiones, tras disparar contra una vaca que pastaba en las inmediaciones de su domicilio y herir al dueño del animal.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron los días 3 y 4 de enero pasados. Un vecino de Baiona de 59 años interpuso una denuncia contra el sospechoso, por haber disparado contra su vaca.

La Guardia Civil ha explicado que el animal se encontraba pastando en una finca colindante con el domicilio del investigado y este realizó varios disparos contra la vaca con una escopeta de perdigones.

Los hechos fueron observados por el propietario de la vaca, que accedió a la finca del octogenario con la intención que arrebatarle el arma para que no siguiera disparando. Así, se produjo un forcejeo entre ambos, en el que el denunciante resultó con diversas lesiones menos graves, para las que necesitó asistencia médica.

La Guardia Civil procedió a la aprehensión de la escopeta, una carabina de aire comprimido, y comprobó que dicha arma no figuraba dada de alta en el Registro Municipal de Armas del Ayuntamiento de Baiona y que carecía de la correspondiente tarjeta identificativa, incumpliendo la normativa vigente en materia de armas.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al tribunal de Instrucción en funciones de guardia de Vigo, quedando el investigado a disposición judicial cuando sea requerido.