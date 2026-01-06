Entregados los premios de adornos con reciclados

Baiona celebró una nueva edición del Certamen de Decoración de Adornos Navideños con materiales reciclados. Hubo un total de diez propuestas presentadas.

En la categoría A, dirigida a asociaciones, el primer premio (800 euros) fue para «Erichristmas», del Erizana Club de Fútbol, mientras que el segundo galardón (400 euros) recayó en «Nadal de Luz», del Baíña Fútbol Sala.

En la categoría B, destinada a comercio, hostelería, grupos informales y particulares, el primer premio (800 euros) fue para el grupo informal encabezado por Lidia Gallego Rouco con «Baigalle-ta», la propuesta mejor puntuada del certamen. El segundo premio (400 euros) lo obtuvo Miguel Ángel González Mesías con «Tren de Nadal». El tercer premio (200 euros) fue para «Calendario de Adviento», del grupo informal de José Manuel Carballal Rodríguez. Completaron el palmarés «Corazón de Nadal», de José Francisco González Pérez, y «El Banco Navideño», de Lucía Lorenzo Rodríguez, ambos con premios de 100 euros.