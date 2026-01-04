Los rondalleiros de oro de Gondomar

Ni siquiera lucían uniforme los rondalleiros de Vincios cuando Casimiro Rodríguez Carrera se unió a la agrupación a los 14 años, allá por 1947. La entidad tenía tan solo un lustro de historia y su veintena de componentes «iamos vestidos co que tiñamos», recuerda. Años más tarde empezarían a homogeneizar el vestuario, con capa y boina en los trajes de los abanderados. Parte de la conocida en el entorno como familia de los Escopetas, fundadora de la entidad de la parroquia, el veterano de las rondallas gondomareñas tocó las cunchas, la pandereta, la gaita, los platillos y se retiró de la agrupación con el bombo a cuestas. Ha soplado ya las 91 velas y ya no desfila con la formación, pero todavía ala sigue allá donde va. Será uno de los homenajeados por el Concello este martes, día de Reyes, en el tradicional Certame de Rondallas de Gondomar, que llega a su cuadragésimo tercera edición con más participación que nunca: un total de 18 agrupaciones y más de mil personas en la comitiva.

Otros cuatro miembros de las agrupaciones que han animado el festival a lo largo de las últimas décadas recibirán el nombramiento de rondalleiro o abanderado de honor. De la misma rondalla de Vincios será distinguido Crisanto Figueroa Otero, que se unió a los 22 años en 1981, tras realizar el servicio militar. Se siente «moi orgulloso» de haber formado parte de la rondalla de su parroquia por el aprendizaje y los momentos vividos como abanderado. Cuatro jóvenes bailaban las banderas en la rondalla cuando él comenzó como lateral junto con sus «compañeiros Chiño y Manolo», a los que recuerda con cariño. Ensayaban en el torreiro de Santa Lucía y recorrían los barrios del municipio e incluso hacían pasacalles por Porriño y Vigo, rememora este apreciado vecino que sigue al pie del cañón.

Serán honrados también en el acto que tendrá lugar durante una parada del desfile a las 12.00 dos miembros fundadores de la rondalla del Centro Cultural A Merced de Chaín: Secundino Cambra Durán y Manuel Rial Vázquez, más conocidos como Dino y Pirri, respectivamente. Los dos han estado vinculados a la agrupación desde sus inicios en los años ochenta. Pirri fue incluso capitán y tocó las castañuelas, la pandereta, el bombo, las cunchas y en la actualidad sigue activo con el ronco. Por su parte, Dino comenzó como colaborador logístico y más tarde se integró en el cuerpo musical con el ronco. Ambos siguen ayudando a mantener viva la actividad de una formación que ha instaurado la tradición de llevar los ritmos marciales a pacientes y personal del hospital Álvaro Cunqueiro cada Navidad.

En la lista de reconocimientos figura uno a título póstumo para Justo Figueroa Figueroa, parte activa de la rondalla de O Freixo, en la vecina parroquia viguesa de Valladares, fallecido en agosto a los 85 años. El Concello quiere rendirle honores por su presencia en cada edición del certamen local y su papel clave en la Federación de Rondallas del Área Metropolitana de Vigo.

Cinco figuras imprescindibles en una de las celebraciones más arraigadas en el municipio que el alcalde, Paco Ferreira, destaca como «parte da memoria colectiva do noso pobo e exemplo do traballo colectivo e da capacidade de Gondomar para conservar unha tradición senlleira».

Los rondalleiros de oro de Gondomar

XLIII Certame de Rondallas con Carlos Blanco y en «streaming»

El XLIII Certame de Rondallas de Gondomar regresa este martes, día de Reyes, con grandes novedades. Contará con el actor Carlos Blanco como maestro de ceremonias, una figura imprescindible del teatro y el sector audiovisual gallego, vinculado además al mundo rondalleiro como parte del elenco de la recién estrenada película «Rondallas», dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.

El festival se retransmitirá además por primera vez en «streaming» para «achegar a tradición a toda a cidadanía», explican desde el gobierno local. Comenzará a las 10.15 con el tradicional desfile en sesión de mañana y tarde.