Más de 15.000 globos en las carrozas de los Reyes en Nigrán

Los Magos de Oriente recorrerán mañana Nigrán acompañados de figuras elaboradas con más de 15.000 globos biodegradables. Se trata de un alegato a la paz ya la tradición marinera nigranesa, explica el alcalde, Juan González, en el que palomas, osos panda, camellos, flamencos, medusas, pulpos y hasta barcos pesqueros tomarán las calles con la tradicional llegada de Sus Majestades.

La cabalgata partiráa las 16.00 del Concello en dirección a A Ramallosa, de donde arrancarán a las 16.30 para parar en el barrio de Area, en Lourido, a las 18.00 y en Panxón a las 19.30. Los Reyes recibirán a los más pequeños en todos estos puntos y desfilarán acompañados de la de la rondalla del centro cultural de Parada y de integrantes del Club Patinaxe Nigrán en el séquito real.

En Baiona, la comitiva arrancará en Sabarís a las 17.00 y de Santa Marta a las 18.00 hacia la Praza do Concello, donde Sus Majestades escucharán las peticiones de los niños y niñas de la localidad.

Y en Gondomar, partirá a las 17.00 del pabellón hacia la avenida Elduayen, Rosalía de Castro, Otero Pedrayo, Ángel Urzaiz, Manuel Losada, San Bieito, donde dará la vuelta por la alameda para continuar por Eduardo Iglesias hacia A Paradela, donde tendrá lugar la recepción real..