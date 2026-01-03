Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

I Torneo de Fútbol «Una cura para Mauri»

El campo de Condomínguez acoge mañana domingo desde las 10.00 el I Torneo Solidario «Una cura para Mauri» para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad rara que padece un vecino. Participan 120 benjamines y alevines de diez equipos.

