Rechazadas todas las enmiendas del BNG del Val Miñor a los Orzamentos de la Xunta

Los portavoces municipales del BNG en Baiona, Nigrán y Gondomar lamentan que «o PP rexeite a totalidade das trinta emendas formuladas polo BNG, o que impedirá o investimento de preto de vinte millóns de euros no Val de Miñor». El Bloque había solicitado, entre otras cuestiones, refuerzo de la atención a la salud mental en el centro de salud Val Miñor, más plazas públicas de centro de día, una residencia de mayores para los tres concellos, el bachillerato de artes, la regeneración de A Foz, la gratuidad del peaje de la AG-57 o vivienda pública.