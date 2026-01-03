Gondomar apura la obra del acceso al CEIP Chano Piñeiro para la vuelta de vacaciones

El riesgo de desprendimientos de tierra en el acceso al colegio público Chano Piñeiro de Gondomar quedará resuelto a la vuelta de las vacaciones de Navidad, según aseguró ayer el alcalde, Paco Ferreira. El Concello ejecuta los trabajos, contratados por importe de 15.000 euros a una constructora local, para resolver el problema del talud paralelo al vial.

Lo hace tras requerir a la propiedad del terreno que llevase a cabo las obras después de verse obligado a cerrar al tráfico la subida al centro educativo tras los corrimientos de tierras causados por las fuertes lluvias de mediados de noviembre. Durante el último mes lectivo del año, solo podían llegar hasta el recinto los autobuses escolares y los coches de los profesores. El alumnado lo hizo a pie y por fuera de una valla protectora que instaló el Ayuntamiento para evitar accidentes.

Los dueños de la parcela alegan que es el Ayuntamiento el que debe hacerse cargo, dado que cedieron en su día una parte de la misma para la construcción del colegio y el vial. Mientras no se aclara la cuestión, el gobierno municipal ha puesto en marcha la intervención por urgencia porque "independientemente de quién tenga que hacerlo, lo primero es garantizar la seguridad de las personas", subraya el regidor.

Los trabajos, explica Ferreira, consisten en la retirada de tierra para habilitar dos socalcos que frenen el peligro de desmoronamiento. Marchan con agilidad pero es posible que no estén terminados el próximo jueves, día 8, para la vuelta de vacaciones de Navidad. En caso de que así sea, el Concello organizará un operativo especial de tráfico, indica el alcalde, con acceso general por la carretera de Vilaza y "solo se permitirá el acceso de autobuses de forma provisional hasta que termine la obra".