Concierto de Antonio Barros en Baiona

La programación navideña del Ayuntamiento de Baiona propone para hoy a partir de las 20.00 horas el concierto titulado "Badaladas de Nadal", a cargo de Antonio Barros y el grupo Ialma. Será bajo la carpa de la Praza do Concello.

