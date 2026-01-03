Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan 'Renova' coches GaliciaTarifas Vitrasa 2026Cabalgata Reyes VigoObras de Vigo en 2026Tragedia en SuizaEstreno de 'Rondallas'
instagramlinkedin

Dos coches dañados por trompos en un "leiraparking" público en Baiona

La Policía Local busca un BMW que realizó los derrapes en Nochevieja y rompió cristales de los vehículos

Los agentes identificaron a 3 jóvenes hace un mes en Belesar por carreras ilegales sin ITV ni seguro

El aparcamiento municipal gratuito de la calle José Pereira Troncoso, en Sabarís.

El aparcamiento municipal gratuito de la calle José Pereira Troncoso, en Sabarís. / Pablo Hernández Gamarra

Neli Pillado

Baiona

La Policía Local de Baiona busca al conductor de un BMW que causó daños en Nochevieja a dos vehículos estacionados en el "leiraparking" público gratuito de la rúa Alcalde José Pereira Troncoso, en las proximidades el acceso a la playa de A Ladeira. Los propietarios de los dos turismos siniestrados se los encontraron con cristales rotos al día siguiente, el jueves 1 de enero, por la tarde.

Algunos testigos del entorno aseguraron haber visto un automóvil de la citada marca alemana realizando trompos y derrapes en este estacionamiento municipal, pero nadie alertó a las fuerzas de seguridad porque no esperaban que fuese a ocasionar destrozos.

Uno de los coches dañados en el aparcamiento de tierra de Sabarís.

Uno de los coches dañados en el aparcamiento de tierra de Sabarís. / Nathaly P.V.

La sorpresa se la llevaron los dueños de los coches perjudicados, que también habían escuchado acelerones y frenazos la noche anterior sin imaginarse que algunas de las piedras del pavimento de tierra de la explanada saltarían a consecuencia de los derrapes y acabarían rompiéndoles las lunas.

Los agentes municipales han a bierto una investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y localizar e identificar al responsable.

Tres coches inmovilizados

Hace poco más de un mes que la Policía Local baionesa identificó a tres jóvenes de apenas 20 años de edad vecinos de Belesar por conducción temeraria en viales de la zona de As Insuas. Residentes alertaron de carreras, derrapes y trompos durante varias noches y agentes municipales realizaron un seguimiento hasta dar con los chicos que ponían en peligro la seguridad vial a pocos metros de sus propias casas.

Los tres circulaban con coches sin la Inspección Técnica de Vehículos al corriente ni el seguro obligatorio, de manera que fueron identificados por ello y por presuntos delitos de conducción temeraria. Se les inmovilizaron además los coches, uno en un domicilio y los otros dos en dependencias municipales.

Maniobras temerarias en Os Tendais

Asimismo, el pasado fin de semana, policías baioneses siguieron también la pista a otro joven que se divirtió a base de derrapes y trompos en el barrio de Os Tendais hasta que chocó contra un bordillo en la rotonda próxima al centro de salud. Lo delató el rastro de aceite que dejó hasta A Ramallosa, donde lo localizó la Policía Local de Nigrán.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents