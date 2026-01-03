Dos coches dañados por trompos en un "leiraparking" público en Baiona
La Policía Local busca un BMW que realizó los derrapes en Nochevieja y rompió cristales de los vehículos
Los agentes identificaron a 3 jóvenes hace un mes en Belesar por carreras ilegales sin ITV ni seguro
La Policía Local de Baiona busca al conductor de un BMW que causó daños en Nochevieja a dos vehículos estacionados en el "leiraparking" público gratuito de la rúa Alcalde José Pereira Troncoso, en las proximidades el acceso a la playa de A Ladeira. Los propietarios de los dos turismos siniestrados se los encontraron con cristales rotos al día siguiente, el jueves 1 de enero, por la tarde.
Algunos testigos del entorno aseguraron haber visto un automóvil de la citada marca alemana realizando trompos y derrapes en este estacionamiento municipal, pero nadie alertó a las fuerzas de seguridad porque no esperaban que fuese a ocasionar destrozos.
La sorpresa se la llevaron los dueños de los coches perjudicados, que también habían escuchado acelerones y frenazos la noche anterior sin imaginarse que algunas de las piedras del pavimento de tierra de la explanada saltarían a consecuencia de los derrapes y acabarían rompiéndoles las lunas.
Los agentes municipales han a bierto una investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y localizar e identificar al responsable.
Tres coches inmovilizados
Hace poco más de un mes que la Policía Local baionesa identificó a tres jóvenes de apenas 20 años de edad vecinos de Belesar por conducción temeraria en viales de la zona de As Insuas. Residentes alertaron de carreras, derrapes y trompos durante varias noches y agentes municipales realizaron un seguimiento hasta dar con los chicos que ponían en peligro la seguridad vial a pocos metros de sus propias casas.
Los tres circulaban con coches sin la Inspección Técnica de Vehículos al corriente ni el seguro obligatorio, de manera que fueron identificados por ello y por presuntos delitos de conducción temeraria. Se les inmovilizaron además los coches, uno en un domicilio y los otros dos en dependencias municipales.
Maniobras temerarias en Os Tendais
Asimismo, el pasado fin de semana, policías baioneses siguieron también la pista a otro joven que se divirtió a base de derrapes y trompos en el barrio de Os Tendais hasta que chocó contra un bordillo en la rotonda próxima al centro de salud. Lo delató el rastro de aceite que dejó hasta A Ramallosa, donde lo localizó la Policía Local de Nigrán.
