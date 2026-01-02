Baiona celebrará este año el décimo aniversario del Camiño da Costa

El Camiño Portugués da Costa, que atraviesa A Guarda, Oia, Baiona y Nigrán antes de adentrarse en Vigo, conmemora en 2026 el décimo aniversario de su oficialización. Con motivo de esta efeméride, el Concello de Baiona organizará a lo largo del año diversos actos conmemorativos.

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, recuerda que se trata de una iniciativa impulsada de forma conjunta por varios concellos para crear y poner en valor una nueva ruta oficial del Camino de Santiago, «destacada por sus paisajes y por un recorrido tranquilo entre los montes y la costa de nuestra villa».

«El Camiño Portugués da Costa se instauró en 2016 gracias al trabajo del colectivo Amigos de los Pazos, que logró reunir la documentación histórica que acreditaba la existencia de esta vía por Vigo y obtuvo el visto bueno definitivo de la Xunta. Desde entonces, se ha convertido en una de las rutas con mayor crecimiento, especialmente entre peregrinos procedentes del extranjero», señaló el regidor.

Según explicó el alcalde, en esta década del camino han pasado por Baiona más de 300.000 peregrinos que solicitaron la Compostela a su llegada a Santiago de Compostela, tras la aprobación por parte de la Consellería de Cultura de la ruta procedente de A Guarda, una vez cruzado el río Miño.

Desestacionalización del turismo

En el marco de esta conmemoración, el alcalde mantuvo un encuentro con representantes del colectivo Amigos de los Pazos, entre ellos su presidenta, Yashmina Mª Shawki-Aziz, y los vocales Grato Amor Moreno y Gonzalo Prado González, con quienes ya se han iniciado las conversaciones para definir el programa de actividades del aniversario.

La celebración del décimo aniversario comenzó simbólicamente con la edición del calendario anual del Concello de Baiona, dedicado al Camiño Portugués da Costa, que recoge imágenes de distintos tramos a su paso por el municipio. «Son caminos que los peregrinos recorren cada día, sin importar el tiempo, ya sea con frío, lluvia o calor», destacó el alcalde.

Vázquez Almuiña subrayó además el respaldo del Concello a esta iniciativa desde sus inicios, al considerar que contribuye a la desestacionalización del turismo, «uno de los pilares de la economía azul de Baiona».

El crecimiento del Camiño Portugués da Costa se ha intensificado en los últimos años. En 2024 alcanzó un récord histórico cercano a los 75.000 peregrinos, con más de 74.700 compostelas expedidas, según datos de la Xunta de Galicia. La tendencia se mantuvo en 2025, cuando la ruta volvió a marcar máximos con unos 89.440 caminantes, lo que supone un incremento del 20 % respecto al año anterior y cerca del 17 % del total de peregrinos que accedieron a Galicia por las distintas rutas jacobeas.

La vía presenta, además, una creciente proyección internacional, con un perfil de peregrino cada vez más diverso y una presencia destacada de caminantes procedentes de Estados Unidos, Alemania e Italia, lo que tiene un impacto directo en el turismo y en la economía local.