«Arthur Christmas» cierra el ciclo de cine en Nigrán
D.P.
Nigrán
El Concello de Nigrán pone este sábado 3 de enero el broche final a su programación especial de Cine de Nadal con la proyección de la comedia infantil de animación «Arthur Christmas», a las 18.00 en los cines municipales de A Ramallosa.
Como en todas las sesiones infantiles organizadas en este espacio municipal, la entrada será gratuita mediante retirada de invitación en la taquilla desde una hora antes del inicio y hasta completar aforo.
