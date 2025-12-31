Carta a los Reyes Magos desde Baiona: «No al relleno del puerto»

La Plataforma Salvemos Santa Marta organizó ayer una original protesta para reafirmar su oposición al relleno del puerto. Así, frente al puerto deportivo, el colectivo celebró su particular previa de Fin de Año, pidiendo con cada uva de la suerte un deseo, y también leyeron una carta a los Reyes Magos.

Con la primera uva pidieron «suerte para proteger nuestro entorno y nuestra naturaleza»; con la segunda, «suerte para que dejen de degradar Baiona»; con la tercera, «suerte para que no sigamos perdiendo identidad». Y así hasta doce.

Por otro lado, en la carta que enviaron a los Reyes Magos dejaron varias peticiones dirigidas a cambiar Baiona. «Estaríamos encantados de tener un centro de salud con médicos y pediatras para poder atendernos cuando nos ponemos malitos», piden desde la Plataforma Salvemos Santa Marta, además de instalaciones deportivas, centros de día, turismo sostenible, fomento del comercio local y, por último «ponerle fin a las agresiones a nuestra costa: no al relleno».