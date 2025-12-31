Carta a los Reyes Magos desde Baiona: «No al relleno del puerto»
La Plataforma Salvemos Santa Marta organizó ayer una protesta en forma de pre Fin de Año
La Plataforma Salvemos Santa Marta organizó ayer una original protesta para reafirmar su oposición al relleno del puerto. Así, frente al puerto deportivo, el colectivo celebró su particular previa de Fin de Año, pidiendo con cada uva de la suerte un deseo, y también leyeron una carta a los Reyes Magos.
Con la primera uva pidieron «suerte para proteger nuestro entorno y nuestra naturaleza»; con la segunda, «suerte para que dejen de degradar Baiona»; con la tercera, «suerte para que no sigamos perdiendo identidad». Y así hasta doce.
Por otro lado, en la carta que enviaron a los Reyes Magos dejaron varias peticiones dirigidas a cambiar Baiona. «Estaríamos encantados de tener un centro de salud con médicos y pediatras para poder atendernos cuando nos ponemos malitos», piden desde la Plataforma Salvemos Santa Marta, además de instalaciones deportivas, centros de día, turismo sostenible, fomento del comercio local y, por último «ponerle fin a las agresiones a nuestra costa: no al relleno».
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 30/12/2025
- El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar
- Halla un bolso con 1.000 euros en el aeropuerto de Santiago y la arrestan a punto de embarcar