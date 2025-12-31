Nigrán desestima las alegaciones al impuesto de plusvalía

Nigrán desestimó ayer en pleno las alegaciones presentadas por tres particulares y la Asociación de Vecinos Chandebrito 1807 a la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía, con los votos favorables del gobierno del PSOE y del representante del BNG.

El impuesto de plusvalía bonificará con un 95% la transmisión de la vivienda habitual por causa de muerte al cónyuge o descendientes, e incluye modificaciones novedosas, ya que, por primera vez se equipara el cónyuge a la persona que conviva, siempre que esté inscrito en el registro de uniones de parejas de hecho, y también serán bonificables con un 95% las personas que por su grado de dependencia tengan que abandonar su residencia habitual para residir con la personas cuidadora o entrar en un centro de mayores.