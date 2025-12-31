Nigrán desestima las alegaciones al impuesto de plusvalía
Nigrán desestimó ayer en pleno las alegaciones presentadas por tres particulares y la Asociación de Vecinos Chandebrito 1807 a la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía, con los votos favorables del gobierno del PSOE y del representante del BNG.
El impuesto de plusvalía bonificará con un 95% la transmisión de la vivienda habitual por causa de muerte al cónyuge o descendientes, e incluye modificaciones novedosas, ya que, por primera vez se equipara el cónyuge a la persona que conviva, siempre que esté inscrito en el registro de uniones de parejas de hecho, y también serán bonificables con un 95% las personas que por su grado de dependencia tengan que abandonar su residencia habitual para residir con la personas cuidadora o entrar en un centro de mayores.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 30/12/2025
- El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar
- Halla un bolso con 1.000 euros en el aeropuerto de Santiago y la arrestan a punto de embarcar