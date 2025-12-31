Gondomar aprueba el Plan Especial de Prado que salva el local social
Se trata del trámite inicial, que abarca 137.000 m2 y legaliza dotaciones deportivas y el local de la Comisión de Fiestas de San José, sobre el que pesaba una orden de demolición
La Junta de Gobierno Local de Gondomar aprobó ayer, de manera inicial, el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) de Prado, una actuación estratégica que se desarrolla en la parroquia de Morgadáns y que abarca una superficie aproximada de 137.000 metros cuadrados. Dicho plan tiene como objetivo legalizar y consolidar las dotaciones deportivas existentes, entre las que destacan el campo de fútbol y las pistas de tenis, así como las entidades socioculturales que desarrollan su actividad en el ámbito. Entre ellas destaca el local social de la Comisión de Fiestas de San José de Prado, un espacio clave para la vida asociativa de la parroquia, sobre el que pesaba una orden de derribo por su construcción sin licencia en suelo rústico.
«La aprobación inicial culmina un proceso de trabajo técnico y político impulsado por el gobierno municipal para dotar de seguridad jurídica y un marco urbanístico adecuado a un ámbito en el que se localizan equipamientos y espacios de encuentro creados, en muchos casos, gracias al esfuerzo y la implicación directa de la propia vecindad de Morgadáns», destaca el gobierno que dirige Paco Ferreira.
El documento incorpora además una apuesta decidida por la protección y puesta en valor del patrimonio cultural, arqueológico y natural, integrando en la ordenación la conservación de petroglifos, mámoas y otros elementos arqueológicos, con medidas específicas que garantizan su preservación y su compatibilidad con los usos públicos del entorno.
La ordenación propuesta divide el ámbito en áreas claramente diferenciadas, destacando los equipamientos deportivos al aire libre, un espacio destinado a la feria de ganado y diversas áreas recreativas. Entre estas últimas cabe mencionar el Palco da Música, el Merendeiro y el entorno del Lago do Lapido, configurando un conjunto de espacios pensados para el ocio, el descanso y el encuentro intergeneracional.
Desde el gobierno municipal ensalzan «el trabajo desarrollado para sacar adelante una actuación compleja que combina rigor técnico, sensibilidad social y compromiso político con el rural». «Estamos trabajando para cuidar, ordenar y mejorar un espacio que es muy importante para Morgadáns, respetando lo que ya existe y pensando en su uso a largo plazo, para que siga siendo un lugar de encuentro y convivencia», subraya el alcalde, recordando que el desarrollo de dicho plan responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas.
