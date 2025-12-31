Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarifazo AP-9Empresas de GaliciaLo más leído en 2025'Overbooking' en UrgenciasLuz verde al Ofimático
instagramlinkedin

Espectáculo «Sim Salabim» en Baiona

La Diputación lleva el viernes, 2 de enero, el circuito +Escénicas al Concello de Baiona de la mano del espectáculo de magia, teatro y marionetas «Sim Salabim», a cargo del Mago Javier Muro. Se representará en la Plaza del Concello a las 19 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents