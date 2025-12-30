Nigrán renueva la carpintería exterior del local de los vecinos de Monteferro
El Concello de Nigrán ha invertido cerca de 10.000 euros en la renovación de toda la carpintería exterior de la Asociación de Vecinos Monteferro-Panxón, con sede en el local municipal de la calle Porquiera. Los trabajos consistieron en la sustitución de los elementos por una nueva puerta de entrada y cinco ventanas oscilobatientes, todo en PVC lacado en blanco, doble acristalamiento y triple junta de aislamiento térmico.
«La carpintería que tenía era muy antigua y ya estaba muy deteriorada, por lo que con este cambio ganarán muchísimo en confort, tanto desde el punto de vista térmico como en ruido», explica el alcalde, Juan González, apuntando que la Asociación utiliza el edificio para la realización de curso, eventos y conciertos. «Es un punto de encuentro todos los días para muchas personas, la mayoría gente mayor que acude a realizar cursos, pero también realizan celebraciones multitudinarias, por lo que van a notar un cambio radical en su propio bienestar», concluye el regidor.
