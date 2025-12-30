Gondomar renueva las calderas por otras menos contaminantes

El Concello de Gondomar acaba de completar el proyecto de renovación energética con la sustitución de calderas de gasóleo por sistemas de biomasa en varias dependencias municipales y la instalación de aerotermia en la sede de la Policía Local. Con ello, Gondomar avanza hacia un modelo de gestión pública más eficiente, sostenible y comprometido con la lucha contra el cambio climático.

Las actuaciones se han desarrollado en distintas dependencias municipales, entre ellas la propia casa consistorial, el departamento de Urbanismo, cuatro instalaciones del CDL, dos del auditorio y conservatorio, el centro de salud y el edificio de la Policía Local.

En su conjunto, dicho proyecto de renovación energética permite que el municipio cuente ya con nueve sistemas de calefacción basados en energías renovables, eliminando el uso de combustibles fósiles en estas instalaciones. Esta transformación supone una reducción significativa de las emisiones de CO2 y fomenta el uso de recursos locales, contribuyendo a la economía circular y a la creación de empleo sostenible.

«Estamos demostrando que los gobiernos locales pueden liderar la transición hacia un municipio más verde y responsable. No se trata solo de cambiar calderas, sino de asumir un compromiso firme con el futuro, con el bienestar de nuestros vecinos y con la protección del medio ambiente. Estas actuaciones son un ejemplo de como la acción local puede marcar la diferencia», recalca el alcalde, Paco Ferreira.

En la misma línea se pronuncia el concejal de Medio Ambiente, Brais Misa, apuntando que «cada decisión que tomamos tiene un impacto directo en la vida de nuestros vecinos».