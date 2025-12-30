Excarcelado un hombre de avanzada edad tras chocar contra una roca y volcar en Gondomar

El GES del Val Miñor tuvo que excarcelar al conductor de un vehículo que volcó este martes en el kilómetro 18 de la EP-3102, en el límite de la parroquia de Borreiros, en Gondomar, con Sabarís.

El hombre, de avanzada edad, chocó contra una roca que había en el lado derecho del arcén, lo que provocó el vuelco del coche, que quedó completamente boca arriba en medio de la calzada.

El suceso tuvo lugar sobre las 16.30 horas y fue el propio sistema automático de alertas del teléfono móvil del conductor del vehículo el que dio el aviso al 112 Galicia, que también recibió la llamada de un particular alertando del accidente.

Los efectivos del GES del Val Miñor acudieron al lugar del incidente por precaución y se encontraron al hombre atrapado en el interior del coche, un Mini clase S. Estaba consciente, colgado en el asiento boca abajo, sujeto por el cinturón de seguridad.

La excarcelación fue complicada por la posición del vehículo, pero entre los bomberos del GES y los efectivos sanitarios pudieron liberar al hombre, que fue trasladado en ambulancia a un centro médico con varios rasguños.

Además del GES del Val Miñor y el servicio de urgencias sanitarias, también participaron en el operativo Policía Local y varias patrullas de la Guardia Civil.

Testigos del accidente relatan que, aunque el vehículo no circulaba por encima de la velocidad permitida en la zona, había impactado previamente contra varios coches y farolas en la zona de Sabarís.