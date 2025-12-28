El PP, contrario a subir la basura en Gondomar

El PP de Gondomar lamenta la modificación de la ordenanza de la basura, tras trece años «que aumenta las tarifas en un 77%, que para algunos vecinos alcanza casi el 450%», según aseguran. Desde el grupo popular denuncian que el gobierno local no aceptó el 90% de las alegaciones «que fueron informadas en menos de 24 horas, a prisa y corriendo. Y ahora, los vecinos que antes pagaban 16 euros van a pagar casi 96 euros», apuntan.