El PP, contrario a subir la basura en Gondomar
El PP de Gondomar lamenta la modificación de la ordenanza de la basura, tras trece años «que aumenta las tarifas en un 77%, que para algunos vecinos alcanza casi el 450%», según aseguran. Desde el grupo popular denuncian que el gobierno local no aceptó el 90% de las alegaciones «que fueron informadas en menos de 24 horas, a prisa y corriendo. Y ahora, los vecinos que antes pagaban 16 euros van a pagar casi 96 euros», apuntan.
