Una manada de jabalíes provoca un accidente

Una manada de jabalíes que invadió en la noche del viernes la AG-57 en Baiona provocó un accidente con el resultado de una mujer herida leve. Al parecer la conductora logro esquivar a varios animales, los de mayor tamaño, pero impacto contra tres crías que murieron en el lugar del suceso. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario tras ser atendida en el lugar de los hechos. Los hechos ocurrieron poco antes de las 22.00 horas y el vehículo circulaba en dirección Vigo.