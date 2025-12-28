Baiona acoge el martes música y circo

La Praza do Concello de Baiona acogerá el martes este evento «Peque disco moc moc ad remember temazos 90-2000», una propuesta que combina música y circo y que tendrá lugar a las 19.00 horas con el patrocinio de la Diputación y su programa +Escénicas. El baile y el humor serán los grandes protagonistas de esta cita pensada para público familiar.