Almuiña advierte del vandalismo en los parques infantiles de Baiona

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, lanzó ayer una advertencia por el coste que supone mantener en condiciones los parques infantiles de la localidad debido al vandalismo existente.

El regidor realizó una llamada a la cordura en el momento de anunciar mejoras en varias instalaciones pero culpó al gobierno anterior de no haber realizado trabajos de mantenimiento durante su mandato.

«Debido a la falta de mantenimiento de los parques durante el gobierno anterior, el estado de las instalaciones requería de una atención especial por parte de los servicios municipales. Tras realizar un estudio pormenorizado de las necesidades técnicas de cada espacio, el gobierno local ha ejecutado y adjudicado recientemente intervenciones de gran calado en los parques de A Palma, Dolores Agrelo y A Galiña Azul, que elevan el estándar de calidad de las instalaciones, sumándose a los trabajos realizados durante el último año en todo el municipio», indicó.

«A pesar de este esfuerzo económico histórico, el Concello lamenta que estos espacios sufran continuamente actitudes incívicas», asegura. Las reparaciones por roturas deliberadas o pintadas son constantes, lo que genera un gasto extraordinario que repercute negativamente en la imagen de la villa y, sobre todo, en la seguridad y el disfrute de los más pequeños. «Nuestro compromiso es la seguridad y el disfrute de los menores, pero necesitamos la colaboración de todos. El civismo es la mejor garantía para que nuestros parques sigan siendo lugares seguros y agradables», asegura.

El parque de A Palma, el área recreativa con mayor afluencia de la villa, es también la que sufre una mayor incidencia de conductas incívicas, afirman desde la institución local. El Concello ha diseñado una estrategia de rehabilitación que ya está en marcha. Como actuaciones previas y urgentes, se han realizado ya diversas reparaciones en la tirolina y se han sustituido elementos biosaludables que se encontraban en un estado lamentable al inicio de la legislatura. Asimismo, se ejecutan múltiples reparaciones por actos vandálicos en este parque, que es el que mayor índice de vandalismo registra.

Además se ejecutó una nueva obra integral adjudicada por 36.255 euros para restaurar los elementos del parque y el pavimento en zonas deterioradas. Según el proyecto, los trabajos incluirán, entre otras mejoras, un juego de calistenia, con sustitución de maderas deterioradas, lijado, aplicación de laser protector, renovación de tornillería por acero inoxidable; columpios dobles de bebé, con la restauración completa de los columpios tipo cesto, incluyendo el desmontaje y traslado a taller de las vigas metálicas para su chorreo y galvanizado en caliente por inmersión, además del cambio de postes deteriorados. Además también se incluye un conjunto multijuego y tirolina, con reparación de plataformas, redes de trepa, tensado de cables y puesta a punto de todos los mecanismos de seguridad.

En el entorno de la Galiña Azul, con un presupuesto de 4.779 euros, se ha garantizado la seguridad estructural y estética con una nueva valla perimetral, sustituyendo treinta metros de cerramiento antiguo por madera tratada. Aquí también se trabajó en la reparación integral de los bancos y de la torre multijuego (suelos de madera contrachapada y ajuste de fijaciones).

Además, las inversiones se han completado con mejoras en otros puntos del municipio. En Sabarís y Santa Marta se realizaron reparaciones estructurales, pintado y limpieza con inversiones que superan los 3.700 euros. En el parque de A Ladeira (junto al cementerio) la inversión fue de 2.657 euros para restaurar el multijuego, balancines y muelles.

Por último, en otras las parroquias se realizaron labores activas de mantenimiento en los parques de Fontes, Portameán, A Granxa y A Rega, «asegurando que todos los niños y niñas del municipio disfruten de instalaciones óptimas», indican.