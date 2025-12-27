Mujeres para entender Nigrán

El Concello de Nigrán vuelve a rendir homenaje a las mujeres de antaño como artífices del desarrollo histórico del municipio. Esta vez lo hace con el tradicional calendario que cada año edita a través de la concejalía de Igualdad, que en 2026 lucirá una docena de imágenes antiguas, once de ellas donadas por los vecinos y vecinas para el Archivo Histórico Audiovisual, y una extraída del Archivo de la Emigración Gallega.

El objetivo de la iniciativa es visibilizar a las vecinas de Nigrán como sujeto histórico imprescindible para entender el municipio: rederas, costureras, peluqueras, lecheras, cabezas de familia o simplemente amigas desfrutando de momentos de ocio o fiesta.

Josefa y Carmen regresando de moler el maíz. / Cedida

La mayoría de las imágenes formaron parte de la muestra fotográfica «Mulleres de Nigrán-1970», que el Concello impulsó con motivo del 8 de marzo de 2020, aunque hay alguna, como las tres rederas de Panxón, que fueron donadas posteriormente y, por lo tanto, es menos conocida.

A mayores, el mes de mayo está protagonizado por la fotografía más antigua del almanaque, perteneciente al Consello da Cultura Galega y datada en el año 1919; en ella se recoge la inauguración del curso de la Escuela de Niñas Pro Valle-Miñor, institución con un proyecto pedagógico novedoso para su época y fundada por la emigración miñorana.

Mujeres en el bar Casa Valtierra. / Cedida

«Una vez más, lo que queremos es rendir homenaje al papel de la mujer como artífice del desarrollo económico, social y cultural de Nigrán», señala el alcalde, Juan González, quien incide en que las protagonistas son mujeres corrientes, «silenciadas y secularmente ignoradas pese a ser artífices del desarrollo económico, social y cultural del municipio y, en esencia, de toda la humanidad».

«Son imágenes espectaculares, que emocionan porque suponen una recuperación de nuestra memoria colectiva de la mano de mujeres que, aparezcan fotografiadas aquí o no, fueron fundamentales en las vidas de cada familia de Nigrán y conformaron la localidad que hoy somos; por lo tanto, el calendario pretende ser un homenaje a todas las mujeres de Nigrán», concluye el regidor, apuntando que el calendario ya se puede recoger en diferentes puntos del municipio, como la Oficina de Información Ciudadana, la Biblioteca Municipal, el CIM, el quiosco de A Ramallosa o la Plaza de Abastos.