Gondomar tendrá nuevo recibo de basura tras trece años sin actualizarlo

El pleno de Gondomar resolvió este miércoles, día de Nochebuena, las alegaciones a la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polos Servizos de Recollida, Tratamento e Eliminación dos Residuos Municipais, o lo que es lo mismo, el importe del recibo de la basura.

El gobierno de Gondomar tuvo que recurrir al voto de calidad del alcalde, Paco Ferreira, para desempatar, al estar ausente una concejala de su gobierno.

Con la ordenanza se actualiza el recibo de la recogida después de trece años sin hacerlo.

El regidor ha puesto en valor el marcado carácter social y equilibrado de la norma, destacando que «Gondomar mantiene una de las tasas de basura más bajas de la provincia, muy por debajo de la que aplican otros concellos, sin renunciar a un servicio completo, moderno y ambientalmente avanzado».

El alcalde destacó también que la ordenanza garantiza la financiación de un servicio público esencial, pero lo hace desde un modelo justo, solidario y sensible a la renta, que protege especialmente a las personas y familias con menos recursos y reparte el esfuerzo económico de forma proporcional.

«Gondomar demuestra que es posible prestar un buen servicio, con calidad y con medios, sin castigar a la vecindad con tasas elevadas. Nuestra tasa está muy por debajo de la media provincial y, aun así, ofrecemos más servicios y más programas ambientales», subrayó el alcalde.

La convocatoria del pleno en Nochebuena por vía de urgencia fue criticado desde la oposición, pero el regidor tenía pocas fechas disponibles si pretendía que la aprobación definitiva se hiciese a tiempo de ser publicada en el B.O.P. y que entrase en vigor el día 1 de enero. Esta aprobación permite introducir algunas alegaciones en la normativa y rechazar otras.

Desde el gobierno municipal se destaca que, a pesar de que la nueva ordenanza cumple con la normativa estatal y garantiza la viabilidad del servicio, el importe que pagan los vecinos y vecinas de Gondomar sigue siendo notablemente inferior al de muchos concellos de la provincia de Pontevedra. «Tenemos puntos limpios, compostaje, recogida selectiva y programas ambientales activos. Todo eso cuesta dinero, pero hemos decidido que el esfuerzo no recaiga sobre quienes menos pueden», explicó Paco Ferreira.

Por contra, Partido Popular, BNG y Manifesto Miñor fueron críticos con la normativa. En el caso del Bloque, se había abstenido en la aprobación inicial pero ahora votó en contra «por el carpetazo que ha dado a la mayoría de las enmiendas». Manuela Rodríguez Pumar acusó al alcalde de mentir en el pleno anterior al decir que estudiaría las aportaciones «y viene aquí casi sin aceptar nada», recalcó.