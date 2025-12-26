Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RacismoEl tiempo en GaliciaAcoso escolarVivienda en VigoNavidad solidariaBono transporte
instagramlinkedin

La bella y la bestia se cruzan en la rotonda de Sabarís: Cañaílla y un jabalí, peatones imprudentes entre el tráfico

Un vecino de la villa miñorana grababa al famoso ibis eremita cuando se dio cuenta de que a unos metros deambulaba un cerdo salvaje

Cañaílla y un jabalí, entre el tráfico de Sabarís

Cañaílla y un jabalí, entre el tráfico de Sabarís

Gustavo Pascual Hermida

Marta Clavero

Marta Clavero

Como ocurrió con Manoliño en las rías gallegas -el delfín que se había instalado en el litoral gallego-, un ave en peligro de extinción ha hecho de Baiona su hogar desde que el año pasado fuese avistado en la villa miñorana.

Se trata de Cañaílla, el ibis eremita ya famoso por sus aventuras en el Val Miñor, que el pasado mes de noviembre volvía a su segunda casa, como asi atestiguaron grabaciones y fotos que lo ubicaron en el concello pontevedrés.

Este viernes, un vecino de A Ramallosa captaba su presencia en Sabarís al lado de su icónica rotonda, con su teléfono móvil. Cuando realizaba una grabación en plano general, el autor del vídeo se dio cuenta de que, a tan solo unos metros, deambulaba un jabalí, especie que cada vez es más frecuente en la zona, aunque es más habitual verlos en la marisma de la localidad, buscando comida entre el barro.

Lo que no es tan normal es que comparta paseo con coches y peatones, como así aparece en estas nuevas imágenes. Este cerdo salvaje transita como si tal cosa, atravesando carretera y rotonda, donde también se ha avistado a Cañaílla, ante la atenta y sorprendida mirada de los vecinos.

Noticias relacionadas y más

El peligro que ello comporta es evidente, tanto para los propios animales como para los coches que transitan por la zona, que se exponen a un accidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents