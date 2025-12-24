Papá Noeles... ¡al agua (en) Patos!

Tras varios días de lluvia e incluso una alerta naranja en todo el litoral gallego durante el fin de semana, por fin salió el sol y la Asociación de Escuelas de Surf de Patos, en Nigrán, pudo celebrar su «papanoelada» surfera, una tradición que exportaron de Australia, donde celebran la Navidad con el bañador puesto, y que ya llevan manteniendo viva 20 años, a pesar del frío de las aguas atlánticas y del propio clima gallego, que invita más a ponerse una bufanda que unas chanclas.

Más de 150 personas, entre niños y adultos, de las cinco escuelas de surf de Nigrán, se pusieron el gorro de Papá Noel para surcar las olas de la Praia de Patos ayer por la tarde. «Es una jornada muy familiar porque incluso se animan los padres que vienen a traer a los niños», explica Pedro Novalbos, gerente del Patos Surf Club y su escuela.

Este año, además, la actividad contribuyó a colaborar con la causa «Una cura para Mauri», un niño de la zona que padece una enfermedad neurodegenerativa ultrarrara y cuyo padre es miembro de la comunidad surfera de Nigrán. Por ello, el evento se organizó en colaboración con la Asociación Española de Enfermos de Alexander, y todo lo recaudado, un mínimo de 5 euros por participante, se destinará de forma íntegra a ayudar a Mauro.

La organización se encargó de repartir las tablas de surf y los gorros de Papá Noel para disfrutar de una tarde en el agua. No hubo grandes olas, pero aun así el evento estuvo controlado en todo momento por los monitores de las escuelas de surf, ofreciendo la curiosa estampa de decenas de Papá Noles surfeando en la Praia de Patos, con las Islas Cíes de fondo, en plena víspera de Nochebuena.

Una imagen que semeja a Bondi Beach, pero con Papá Noeles más valientes, que, para recuperarse de las bajas temperaturas del Atlántico, remataron la jornada disfrutando de una chocolatada.