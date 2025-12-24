Nigrán proyecta la película «Polar Express» el sábado

El Concello de Nigrán, dentro de su programación especial de Navidad, ofrece este sábado, día 27, a las 18.00 horas, en los Cines Municipales da Ramallosa, la película «Polar Express», un filme de animación basado en el libro infantil «El Expreso Polar», un tren mágico en el que viajan un grupo de niños para conocer a Papá Noel en el Polo Norte en Nochebuena. El ciclo continuará el sábado 3 de enero con la proyección de «Arthur Christmas».