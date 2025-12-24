Nigrán proyecta la película «Polar Express» el sábado
El Concello de Nigrán, dentro de su programación especial de Navidad, ofrece este sábado, día 27, a las 18.00 horas, en los Cines Municipales da Ramallosa, la película «Polar Express», un filme de animación basado en el libro infantil «El Expreso Polar», un tren mágico en el que viajan un grupo de niños para conocer a Papá Noel en el Polo Norte en Nochebuena. El ciclo continuará el sábado 3 de enero con la proyección de «Arthur Christmas».
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo