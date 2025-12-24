Gondomar tendrá Fiesta de Pre Fin de Año con carpa, uvas y mucha música
Gondomar despedirá el año por todo lo alto con una Fiesta de Pre Fin de Año organizada por el Concello el próximo 30 de diciembre a partir de las 21.30 horas en la Plaza Paradela, donde se instalará una carpa transparente de grandes dimensiones, de 15 x 20 metros, y una pantalla gigante para la retransmisión de las campanadas.
La noche estará marcada por la música y el ambiente festivo, con sesión de Dj Blas de Mañufe y Dj Roger de Gondomar, así como la actuación del trío musical Semasiadas Sombras y Pocas Luces, que amenizará la fiesta después de tomar las 12 uvas. En este sentido, el Concello tiene previsto repartir más de 1.500 raciones de uvas y 400 raciones de Lacasitos. El reparto se realizará de forma previa y organizada, entre las 22.30 y las 23.30 horas, entregándose un único vaso de uvas por persona, con el fin de garantizar que todo el mundo pueda recogerlas con tranquilidad antes de las campanadas.
La fiesta contará también con foodtrucks y demás puestos de venta ambulante, ampliando la oferta gastronómica y contribuyendo a crear un ambiente dinámico y festivo durante toda la noche.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo