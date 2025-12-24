Gondomar tendrá Fiesta de Pre Fin de Año con carpa, uvas y mucha música

Gondomar despedirá el año por todo lo alto con una Fiesta de Pre Fin de Año organizada por el Concello el próximo 30 de diciembre a partir de las 21.30 horas en la Plaza Paradela, donde se instalará una carpa transparente de grandes dimensiones, de 15 x 20 metros, y una pantalla gigante para la retransmisión de las campanadas.

La noche estará marcada por la música y el ambiente festivo, con sesión de Dj Blas de Mañufe y Dj Roger de Gondomar, así como la actuación del trío musical Semasiadas Sombras y Pocas Luces, que amenizará la fiesta después de tomar las 12 uvas. En este sentido, el Concello tiene previsto repartir más de 1.500 raciones de uvas y 400 raciones de Lacasitos. El reparto se realizará de forma previa y organizada, entre las 22.30 y las 23.30 horas, entregándose un único vaso de uvas por persona, con el fin de garantizar que todo el mundo pueda recogerlas con tranquilidad antes de las campanadas.

La fiesta contará también con foodtrucks y demás puestos de venta ambulante, ampliando la oferta gastronómica y contribuyendo a crear un ambiente dinámico y festivo durante toda la noche.