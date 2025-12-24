Ferreira convoca para hoy un pleno para subir un 74% la tasa de la basura en 2026
Desestima la mayoría de las alegaciones presentadas por los vecinos
El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, ha convocado para esta mañana un pleno extraordinario para aprobar definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida, tratamiento y eliminación de los residuos municipales, que incrementa el recibo un 73,7%. La convocatoria es urgente, con el objetivo de que se produzca su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.
El pleno tendrá lugar a las 10 horas, en víspera del día de Navidad, y en él, se propondrá la desestimación de la mayoría de las alegaciones presentadas por los vecinos y grupos de la oposición durante el mes de consulta pública de la modificación de la ordenanza fiscal. Solo se estima la concesión de una bonificación del 10% por utilizar el Punto Limpio Municipal, siempre y cuando se pueda justificar su uso un mínimo de cuatro veces al año.
«El resto de bonificaciones, además de ser rogadas y llenas de burocracia, hay algunas que son tramposas a simple vista. Por ejemplo, las bonificaciones a comercios o talleres, que tendrán un descuento siempre y cuando tengan un gestor de residuos propios, es decir, en esos casos sale más barato pagar la tasa y no complicarse la vida», advierte el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, denunciando que el alcalde «nos va a felicitar las fiestas aprobando una subida de la tasa de basura; entre villancicos, alumbrados y belenes, piensa que estaremos todos anestesiados». Araúxo también critica que «ni siquiera tuvo a bien juntar a los portavoces para explicarnos los porqués de semejante subidón, casi un 74%».
La ordenanza ya fue aprobada inicialmente con los únicos votos a favor del PSOE, gracias a la abstención del BNG.
