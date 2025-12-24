La calle Mariñeiro de Panxón abre al tráfico

El Concello de Nigrán y la Policía Local informan de que la circulación en la céntrica calle Mariñeiro de Panxón vuelve a la normalidad tras estar desviada durante tres meses debido a las obras de humanización que el Ayuntamiento está llevando a cabo en esta calle. A partir de ahora, los trabajos, que todavía continúan, lo harán sin afectar al normal sentido de la circulación.