Baiona acogió en 10 años a 300.000 peregrinos

Baiona se prepara para celebrar en 2026 el décimo aniversario de la declaración oficial del Camino Portugués por la Costa. Durante estos 10 años, más de 300.000 peregrinos pasaron por la villa real en su ruta hacia Compostela. Por este motivo, el Concello ha recibido al colectivo de Amigos de los Pazos, con el que tiene previsto conmemorar dicha efeméride. Además, también dedica su calendario anual al Camino.