Gondomar rinde homenaje a doce mujeres en el calendario de 2026

El calendario de 2026 de Gondomar está dedicado a doce mujeres del municipio, una iniciativa del Concello para homenajear a mujeres referentes en la villa, como Rosa María Álvarez Álvarez, hostelera y repostera, conocida por las tradicionales rosquillas de Cristaleiro, que es la imagen del mes de marzo.

Rosa Fernández Pérez inaugura el calendario, ocupando el mes de enero. Febrero es para María do Pilar Hermida Durán y abril para Sor María Xosé Olvido Argüelles Orbiz. La imagen de mayo es Carmen González González, de junio María Digna Cotovaz Domínguez, de julio Emilia Rivera González y de agosto Dolores González Ulloa. Septiembre abre con Luis Alonso Roade, octubre con Basilisa Ferreiro Martínez, noviembre con Mercedes Alonso Pérez y diciembre despide el año con Dolores Portavales Vázquez.

El Concello celebró un emotivo acto para presentar el calendario y homenajear a estas doce mujeres que representan el trabajo, el esfuerzo, el compromiso social y la igualdad, y cuyas trayectorias vitales dejaron huella en la historia y en la vida cotidiana del municipio y del Val Miñor. «Estas mujeres son memoria viva de Gondomar y referentes imprescindibles para las generaciones presentes y futuras», destacó el alcalde, Paco Ferreira.