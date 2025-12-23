Certamen de rondallas, el sábado en Nigrán

El Concello de Nigrán ofrece el sábado, 27 de diciembre, su tradicional certamen de rondallas en la alameda de A Ramallosa. Comenzará a partir de las 10.30 horas y actuarán la coral anfitriona de Santiago de Parada y la Asociación Galiñeiro de Vincios, A Merced de Chaín y Airiños da Lagos.