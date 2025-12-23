Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Certamen de rondallas, el sábado en Nigrán

El Concello de Nigrán ofrece el sábado, 27 de diciembre, su tradicional certamen de rondallas en la alameda de A Ramallosa. Comenzará a partir de las 10.30 horas y actuarán la coral anfitriona de Santiago de Parada y la Asociación Galiñeiro de Vincios, A Merced de Chaín y Airiños da Lagos.

