Papa Noel surfea en Patos este martes por una buena causa
Este año, los Papa Noeles Surferos se unen a la causa 'Una cura para Mauri', un niño de la zona que padece una efermedad ultrarrara
Este martes 23 de diciembre, entre las 16.00 horas a 18.00 horas, una marea de Papa Noeles surfeará las olas de la playa de Patos de Nigrán. Como cada año, la Asociación de Escuelas de Surf de Patos y el concello de Nigrán organiza este evento que ya se ha convertido en tradición.
Este año, los Papa Noeles Surferos 2025 se unen para colaborar en la causa 'Una cura para Mauri', un niño vecino de la zona que padece una enfermedad ultrarrara. El evento se organiza en colaboración con la Asociación Española de Enfermos de Alexander (AEEA) y todo lo recaudado se destinará de forma íntegra a ayudar a Mauro.
Desde la organización auguran una jornada llena de surf, diversión y solidaridad. Esta iniciativa sigue la estela de los populares Surfing Santas australianos que reciben cada año la navidad sobre las olas, «pero en Galicia y en invierno que tiene más mérito» como destacan en la Asociación de Escuelas de Surf de Patos (AEESP).
Además de surf, los participantes podrán disfrutar de juegos y actividades para todas las edades, incluyendo el baño controlado con monitores. Para terminar y quitarse el frío del cuerpo, habrá una chocolatada compartida entre organizadores y participantes. «Una jornada para disfrutar del mar, la comunidad y aportar nuestro granito de arena», señalan desde la AEESP.
