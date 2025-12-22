Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Sorteo Lotería de NavidadComprobador décimos Lotería de NavidadResultados elecciones ExtremaduraMuere el actor Celso BugalloHumanización Carral y LaxeAlijo Simione
instagramlinkedin

Papa Noel surfea en Patos este martes por una buena causa

Este año, los Papa Noeles Surferos se unen a la causa 'Una cura para Mauri', un niño de la zona que padece una efermedad ultrarrara

Decenas de personas disfrazadas de Papá Noel surferán este martes durante la Papanoelada Surfera, en la playa de Patos, en Nigrán.

Decenas de personas disfrazadas de Papá Noel surferán este martes durante la Papanoelada Surfera, en la playa de Patos, en Nigrán. / Marta G. Brea

Pablo Varela

Este martes 23 de diciembre, entre las 16.00 horas a 18.00 horas, una marea de Papa Noeles surfeará las olas de la playa de Patos de Nigrán. Como cada año, la Asociación de Escuelas de Surf de Patos y el concello de Nigrán organiza este evento que ya se ha convertido en tradición.

Este año, los Papa Noeles Surferos 2025 se unen para colaborar en la causa 'Una cura para Mauri', un niño vecino de la zona que padece una enfermedad ultrarrara. El evento se organiza en colaboración con la Asociación Española de Enfermos de Alexander (AEEA) y todo lo recaudado se destinará de forma íntegra a ayudar a Mauro.

Desde la organización auguran una jornada llena de surf, diversión y solidaridad. Esta iniciativa sigue la estela de los populares Surfing Santas australianos que reciben cada año la navidad sobre las olas, «pero en Galicia y en invierno que tiene más mérito» como destacan en la Asociación de Escuelas de Surf de Patos (AEESP).

Noticias relacionadas y más

Cartel de los Papa Noeles Surferos 2025 en Patos, Nigrán.

Cartel de los Papa Noeles Surferos 2025 en Patos, Nigrán. / AEESP

Además de surf, los participantes podrán disfrutar de juegos y actividades para todas las edades, incluyendo el baño controlado con monitores. Para terminar y quitarse el frío del cuerpo, habrá una chocolatada compartida entre organizadores y participantes. «Una jornada para disfrutar del mar, la comunidad y aportar nuestro granito de arena», señalan desde la AEESP.

TEMAS

  1. Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
  2. Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
  3. La fábrica de GEA en Cabral «resucita» con hasta 950 viviendas y un parque al Lagares
  4. Giráldez: «El partido se resume en que necesitamos las vacaciones»
  5. El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
  6. El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
  7. La Xunta licita la construcción de un restaurante con vistas al mar en la ETEA
  8. El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía

Euforia en la planta de Bimba y Lola de Vigo por el segundo premio de la Loteria: «Nos da para la entrada de un piso»

Euforia en la planta de Bimba y Lola de Vigo por el segundo premio de la Loteria: «Nos da para la entrada de un piso»

El pacto Concello-Diputación para recuperar la piscina de Teis: con firma pero sin foto

El pacto Concello-Diputación para recuperar la piscina de Teis: con firma pero sin foto

La San Silvestre de Vigo llega a 3.000 inscritos: horario, recorrido, inscripción y premios de la carrera

La San Silvestre de Vigo llega a 3.000 inscritos: horario, recorrido, inscripción y premios de la carrera

Niegan un tratamiento de fecundación a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»

Niegan un tratamiento de fecundación a un trabajador infértil tras un accidente laboral: «No es una situación de riesgo vital»

Las administraciones gallegas reparten más de 14 millones en premios de la Lotería de Navidad, pero El Gordo esquiva la comunidad

Las administraciones gallegas reparten más de 14 millones en premios de la Lotería de Navidad, pero El Gordo esquiva la comunidad

La ilusión de los niños entra por la ventana

La ilusión de los niños entra por la ventana

"No nos saca de trabajar, pero se viene con otra alegría"

"No nos saca de trabajar, pero se viene con otra alegría"

Caos en el bus Vigo-A Guarda con más de 25 personas de pie en horas punta

Caos en el bus Vigo-A Guarda con más de 25 personas de pie en horas punta
Tracking Pixel Contents