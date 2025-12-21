Reúnen firmas por una senda a pie entre Camos y Chandebrito

La anterior presidenta de la Diputación, Carmela Silva, anunciaba en 2022 en la parroquia de Parada la redacción de un proyecto —comprometido dos años antes, en 2020, en respuesta a la demanda vecinal— para mejorar la seguridad vial de la carretera que une las parroquias de Camos y Chandebrito mediante una senda peatonal paralela. Lo hacía a la vez que presentaba la humanización del entorno de la iglesia de Santiago y de otro itinerario similar desde allí mismo hasta Areíña. El anterior gobierno provincial socialista pudo terminar este último proyecto, pero nada se sabe de aquel que pretendía evitar riesgos de atropello entre San Roque y Pracíns. Lo único que vecinos y gobierno municipal han constatado en las últimas semanas es la instalación de quitamiedos metálicos en el vial, lo que les hace sospechar «do absoluto desinterese do ente provincial polo proxecto que fora contratado á consultora Ain Active», señala el alcalde, Juan González, que reclama que se retome. La Asociación de Veciños A Camoesa ha presentado una queja oficial al departamento de Infraestruturas del organismo provincial además de recoger firmas para exigir que finalmente se materialice.

«Co cambio de goberno na Deputación o proxecto quedou abandonado nun caixón e resulta de especial trascendencia para ambas parroquias», apunta el González, mientras que los residentes lamentan que los quitamiedos, lejos de mejorar la seguridad vial, obligan a los viandantes a desplazarse más hacia la calzada, cuando se tratra de un vial «que vertebra dúas comunidades e que resulta realmente perigosa, non existen beiravías e os vehículos circulan a gran velocidade, está pensada só para traxectos en coche», resume González.

El regidor recuerda que la senda peatonal de Parada sí se llevó a cabo por 800.000 euros, presupuesto al que el Ayuntamiento aportó el 30%. «Sen embargo,esta de Camos, que se estima moito máis custosa ao ser de 4,3 km de traxecto, quedou parada na fase de contratación do proxecto. Comprendía unha senda desde o torreiro de San Roque at Pracíns, en Chandebrito, un tramo esencial porque é a única vía de comunicación entre ambas parroquias e porque é empregada pola veciñanza dos barrios de A Cruz, San Roque, Rotea ou Piñeiros como ‘ruta do colesterol’».