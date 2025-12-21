La Policía reanuda la renovación del carnet en Baiona
Baiona
El servicio de oficinas itinerantes VIDOC de la Policía Nacional reanuda en Baiona la expedición y renovación del DNI y del pasaporte, facilitando a la ciudadanía la realización de estos trámites sin necesidad de desplazarse a otros municipios.
Según informa el Concello, la jornada tendrá lugar el martes 27 de enero, en el espacio habilitado en la entrada del Parador de Baiona, en la Avenida Arquitecto Jesús Valverde. Para acceder al servicio es necesario concertar cita previa, llamando al teléfono 986 358 011 o de forma presencial en las oficinas de la Policía Local, en horario de 8.00 a 14.00 horas.
