Gondomar completa obras por más de 3 millones

El Concello de Gondomar cierra 2025 superando los 3 millones de euros en un plan de obras y proyectos orientados a la mejora de los servicios básicos, según informó ayer el alcalde, Paco Ferreira.

Esta inversión ha permitido avanzar en ámbitos estratégicos como el saneamiento y el abastecimiento de agua, la movilidad y la seguridad vial, la protección del patrimonio y la modernización de las instalaciones públicas.

El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, destacó que «este año hemos dado un paso decisivo hacia la modernización del municipio, reforzando los servicios esenciales y generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico». En este sentido, subrayó que las actuaciones realizadas «tienen un impacto directo en la vida diaria de los vecinos y vecinas, contribuyendo a construir un Gondomar más accesible, eficiente y sostenible».

Entre las principales actuaciones llevadas a cabo figuran diversas mejoras en seguridad vial y pavimentación en distintas parroquias. En Borreiros, por ejemplo, se ejecutaron obras de pavimentación y canalización de aguas pluviales en el Camiño Castro y el Camiño Fondo. Asimismo, se desarrolló un proyecto de mejora de la eficiencia energética en el CRA de Couso, reforzando la sostenibilidad de los centros educativos del municipio.

También se completaron importantes trabajos de asfaltado en la carretera Donas–San Adrián y la reforma del camino Barreiras, en Donas, actuaciones muy demandadas por la vecindad para mejorar la conectividad y la seguridad. En materia de saneamiento, se realizaron obras en los núcleos de Loureiro y Zapa, en Chaín, así como en Paraboa, además de la canalización de pluviales en puntos clave como el Camiño Crucero, en Donas, y la Rúa Fontán.

En el casco urbano de Gondomar se llevaron a cabo diversas actuaciones de pavimentación y creación de nuevos espacios públicos, contribuyendo a la revitalización del centro y a una mayor calidad del entorno urbano. A estas mejoras se suma la reposición del muro del cementerio de Peitieiros, una intervención largamente esperada por la vecindad de la parroquia.