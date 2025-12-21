Feira Social e Artística do Miñor en Baiona
O colectivo Febeiral do Miñor, grupo de acción cultural da mocidade, a cooperativa A Casa das Redes e o Concello de Baiona impulsana a primeira Feira Social e Artística do Miñor hoy, de 11.00 a 18.00 horas, en la carpa da Praza do Concello. Haberá mesas redondas, obradoiros de poesía, de serigrafía, de bombas de sementes entre otros.
