Tanxarina representa «Galáctica» en Nigrán

La compañía de títeres redondelana Tanxarina representa hoy a las 19.00 horas en el auditorio municipal de Nigrán su montaje, «A biblioteca galáctica contra a IA fantástica» . La entrada es gratuita.

